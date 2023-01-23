『フランス プレーントゥ オフィサー/サービスシューズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 55分に出品され03月15日 12時 55分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フランス

プレーントゥ

オフィサーシューズ

サービスシューズ

ノルウィージャン

ARGUEYROLLES

アーゲローリー





軍や警察などのオフィシャルシューズやブーツを手掛ける、フランスのシューメーカー、アーゲローリーのプレーントゥシューズ。





外羽根4アイレット

ノルウィージャンウェルト製法

フルレザーライニング

フランス製かと思われます





サイズ表記

42

アウトソール・全長約29.5cm

ワイズ（最大幅 ）・約11 cm

サイズ的に、26.5cm〜27cm前後の普通幅の方が適応サイズだと思います。

素人採寸ですので、ご了承ください。





ソールがほとんど減っていませんので、着用頻度が低いものと思われます。





元箱は付属しません。





ユーズドのため、経年保管並びに着用等に伴うスレやキズ、シワなどの使用感ございますが、その他の状態は大きなダメージもなく全体的に良好だと思います。





中古であることを考慮いただき、神経質な方、ビンテージ、古着、中古商品にご理解をいただけない方はお買い上げをお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ フランス

プレーントゥ

オフィサー/サービスシューズ