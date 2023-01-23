『NIKE AIR MAX 95 HERITAGE MAGAZINE 26.0cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 01時 37分に出品され03月28日 01時 37分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE AIR MAX 95 HERITAGE MAGAZINE DD5482-902

26.0cm

札幌ステラプレイスのアトモスSHOPで何年か前に購入した商品です。

画像にて状態御判断頂き、used御理解の上、宜しくお願い致します。



モデル名···AIR MAX 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

AIR

MAX

95

HERITAGE

MAGAZINE

26.0cm