『希少 90s カーハート デトロイトジャケット アクティブジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから05月03日 02時 12分に出品され05月03日 02時 12分に終了予定です。即決価格は14,444円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブランド：Carhartt/カーハート

対象：メンズ

カラー1：茶

肩幅：約57cm

着丈：約71cm

身幅：約69cm

袖丈：約67cm



※ 手作業での採寸ですので若干の誤差がある場合もございます。出品商品は基本的に全て古着になりますので小さな汚れや穴などは見落としがある場合もございます。上記のことをご了承頂ける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

90s

カーハート

デトロイトジャケット

アクティブジャケット