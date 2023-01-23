『オリンパス PL7 ミラーレスカメラ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 14分に出品され04月23日 16時 14分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 OLYMPUS PEN Lite E-PL7

オリンパスペンライト



大人気のホワイトカラー



Wi-Fi機能搭載で、撮った写真を直ぐにスマホへ転送



使用感少ない美品





カメラ本体

標準レンズ

レンズキャップ

バッテリー

充電器

フラッシュ

フラッシュケース

USBケーブル

純正ストラップ

カメラケース



送料無料！！



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