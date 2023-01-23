『50s vintage古着アセテートレーヨンシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 42分に出品され03月29日 03時 42分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めまして、購入の際はプロフをご確認下さい。宜しくお願い致します。



個人的に集めていた古着を出品しております。ベタな物もありますが個性的な感じの古着も好きです。



コーディネートの際にヴィンテージ同士は勿論、新品の服にも古着を取り入れるだけで様になるかと思います。



※フォロー割10%OFF！お気軽にコメント下さい。



ご観覧頂きありがとうございます。



50s vintage古着バーガンディーアセテートレーヨンシャツです。



アセテート77%.レーヨン23%で生地の感触は厚みのあるシアサッカーみたいな感じです。



当時のバーガンディーの配色に絶妙な結晶のようなプリントが雰囲気があって良い感じです。



暑い日はサラっと羽織り、寒い日はインナーにいかがでしょうか？重ね着の差し色にも使えます。



size US.M 日本サイズでM〜L程度

肩幅45cm身幅51cm 70cm

当方、身長170cm体重60kgで少しゆとりのある感じです。



#他にもusedvintage古着を出品しております



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季節… 秋 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 50s

vintage古着アセテートレーヨンシャツ