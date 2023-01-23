『一蔵 成人式 帯締め 半衿 重ね衿 3点【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 14時 57分に出品され05月05日 14時 57分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
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|目立った傷や汚れなし
◉成人式・卒業式・振袖「赤裾紫花々」b163
¥ 9230
西陣織 唐織 薔薇 牡丹 蝶 振袖帯 袋帯 着物 115a p
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本絞り 上品質本絞り 開き帯
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箔屋清兵衛 本金箔 名物裂間道 袋帯 唐花模様 着物 063w p
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【未使用品】夏名古屋帯 紗 正絹 お野菜柄 手描き 着物 AO-0438
¥ 9890
落札価格10750円
612 入札履歴
終了
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