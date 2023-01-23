『一蔵 成人式 帯締め 半衿 重ね衿 3点【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 14時 57分に出品され05月05日 14時 57分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一蔵にて購入しました。

前撮りと式の2回つかいました。

綺麗です。

43000円の品です。



帯締め 菊パール紫 22000円

刺繍半衿 八重桜金 15000円

重ね衿 ワイン 6000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 一蔵 成人式 帯締め 半衿 重ね衿 3点