『【入手困難】Ron Herman California スウェット ダメージ加工【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 13時 54分に出品され03月12日 13時 54分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在825件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★ブランド

Ron Herman California ロンハーマンカルフォルニア



★ポイント

入手困難 スウェット トレーナー クルーネック ダメージ加工 テック系 メンズ古着

メンズスウェット メンズトレーナー

ヴィンテージ ビンテージ vintage archive

y2k アーカイブ



★サイズ（cm）

表記サイズM

肩幅 約50.5

身幅 約54

袖丈 約61

着丈 約74



※ 素人平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。



★素材

コットン 綿



★カラー

グリーン 緑色

カーキ



★状態

目立った傷や汚れがない美品です！



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です



サイズ...M

カラー...グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ロンハーマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【入手困難】Ron

Herman

California

スウェット ダメージ加工