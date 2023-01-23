『エルメスケリー28トゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 04時 31分に出品され03月19日 04時 31分に終了予定です。即決価格は736,000円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ピンク



ケリー28トゴ



アトリエ番号M116





製造2011年 O



大体のsize

高さ21㌢

底縦幅14㌢

底横幅28㌢

ショルダー89㌢



国内デパートで購入



金具に保護シール付き



中古品の為、細かいダメージが気になる方は、購入しないで下さい。



全体的には、状態は良いです。



すり替え防止のため、返品、返金には、対応していません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメスケリー28トゴ