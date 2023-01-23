『Hanes Tシャツ 2ピース Michael Jordans Choice【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 22時 06分に出品され03月06日 22時 06分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 マイケル・ジョーダンがCMをしていた80～90年代のパックTシャツです。

未使用です。かなり貴重かと思いますのでお早めにご購入お願いいたします。

【ブランドの信頼性】

Hanesは高品質なアパレルで知られ、特に快適さと耐久性に優れています。



【Michael Jordanの選択】

このTシャツは、バスケットボールのレジェンドMichael Jordanが選んだ商品で、特別な価値があります。



【快適な着心地】

100%コットン素材で作られており、肌触りが良く、日常使いに最適です。



- ブランド: Hanes

- 商品名: Tシャツ

- 数量: 2ピース

- 特別選択: Michael Jordans Choice

- 特徴: All-American Comfort

- スローガン: Nothing else feels so right.

- 素材: 100% コットン

- 国旗: アメリカ合衆国



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ヘインズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Hanes

Tシャツ

2ピース

Michael

Jordans

Choice