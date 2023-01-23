『美品✨️量産 JILL by ベージュ リュック・バックパック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 04時 46分に出品され05月02日 04時 46分に終了予定です。即決価格は9,677円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用のみ



【スタイリッシュなデザイン】

このリュックは、シンプルでありながらエレガントなデザインが特徴です。装飾付きのフロントが、ファッション性を高めています。



【高品質な素材】

合成皮革を使用しており、耐久性があり、長持ちします。日常使いにも適したアイテムです。



【便利なサイズ】

コンパクトなサイズ感ながら、必要なアイテムをしっかり収納できるスペースを確保しています。



- 色: ベージュ

- 素材: 合成皮革

- デザイン: 装飾付き（ビジュー）

- スタイル: リュック・バックパック

- ブランド名: JL



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...ピンク



素材...フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ジルバイジルスチュアート

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨️量産 JILL

by

ベージュ

リュック・バックパック