『美品 Wedgwood コーヌコピアディナープレート6枚セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 10時 22分に出品され03月23日 10時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

ウェッジウッド コーヌコピア ディナープレート(直系27cm)の6枚セットでの出品です。

現在は廃盤となっていて、貴重なシリーズと聞いています。



30年ほど前にロンドンで購入、数回使用しましたが、生活様式が変わり、そのあとはショーケースで保管していました。

目立ったキズやカケはありませんがあくまでも中古品とご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。



梱包は極力丁寧にしますが、再利用資材を使用させていただくことご了承ください。



お値下げ交渉はごめんなさい。



コーヌコピアがとても好きでシリーズで集めていました。

他にも出品していますので、是非ご覧ください。







【高品質な素材】

Wedgwoodの食器は、耐久性と美しさを兼ね備えた高品質な素材で作られています。長年使用しても色褪せることなく、食卓を華やかに演出します。



【エレガントなデザイン】

金縁の装飾が施されたシンプルでエレガントなデザインは、特別な場面や日常使いにも最適です。どんな料理にもマッチし、食事をより一層引き立てます。



【コレクションに最適】

この6枚セットは、コレクターや贈り物にも最適です。Wedgwoodの食器は、特に高級感があり、価値のあるアイテムとして評価されています。



- 数量: 6枚

- ブランド: Wedgwood

- デザイン: 金縁の装飾

- 製造国: イギリス

-ボーンチャイナ 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>食器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし