『Logicool GproX Superlight2 (ホワイト)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 11時 21分に出品され03月16日 11時 21分に終了予定です。即決価格は11,360円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 何度か使用しましたが、目立った傷、汚れはありません。



付属品全て揃っております。





公式価格: 24500円

型番: G-PPD-004WL-WH





シリーズ···PRO



モデル名···X SUPERLIGHT 2



接続方法···Bluetooth + Logi Bolt USBレシーバー 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロジクール