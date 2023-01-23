『Apple MacBook Air (Early 2015)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 24分に出品され03月23日 02時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初期化済みです。



MacBook Air（11インチ Early2015）

メモリ:4GB

ACアダプタ付属



目立つ傷はございませんが、PCを閉じた時のリンゴのマークの周りに若干色むらがございます。

箱や説明書などはございませんので、ご了承ください。



何かご質問などがあれば、お気軽にコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル