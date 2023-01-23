『FENNEL（フェンネル） ブロックチェックリバーシブルショール （ブラック）【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 04時 52分に出品され03月08日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 自宅保管

10ヶ月です。

クローゼットで保管のみ試着のみ

FENNEL（フェンネル）

フェンネル FENNEL ブロックチェックリバーシブルショール （ブラック）



大人気のニットショールシリーズに新作登場！

クラシックムード漂うチェック柄と無地の嬉しいリバーシブル仕様で、

裏表２通りの着こなしを楽しめるためコーディネートの幅が広がります◎

手を袖に通して肩に羽織れるデザインは気崩れしにくいのが嬉しいポイント。

マフラーやひざ掛けのように使ってもOK。

もちっと弾力のある高密度ニット素材は肌触りも良く着心地抜群です。

普段使いからお出掛けまで活躍してくれる優秀アイテム。



※モデル身長：161cm



※撮影画像は、光の当たり具合やお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。一番実物に近いお色味は生地画像でございます。







9号（cm）

着丈:61

裄丈:57

【素材】

素材 | レーヨン：52％、ポリエステル：28％、ナイロン：20％

透け感 | なし

伸縮性 | あり

原産国 | 中国

家庭洗濯 | 手洗い可

ポケット | なし



季節感···秋



季節感···冬,秋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スコットクラブ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ FENNEL（フェンネル）



ブロックチェックリバーシブルショール

（ブラック）