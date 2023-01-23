『ほわてん様専用❤︎ andmary Natalie ribbon set moca【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 05分に出品され03月22日 18時 05分に終了予定です。即決価格は9,477円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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andmary Natalie ribbon set

アンドマリー ナタリーリボンセット



ブランドタグ付き

（紙タグ等の他のタグ類はございません）

＊タグ類にこだわりのある方・神経質な方のご購入はご遠慮ください。





新品未使用/即日発送





■各種割引

・フォロー割 200円引き（初回のみ）

・おまとめ割 2点200円、3点300円引き

・リピート割 200円引き（常にフォローしてくださっている方に限ります）

＊必ずご購入前にコメントにてお知らせくださいませま^ ^

※タイムセール商品は、割引併用不可となります。





■商品説明

柔らかいニット素材を使用しており、着心地が良く、長時間の着用でも快適です。

デニムスカートやブーツと合わせることで、さまざまなスタイルに対応可能♪



■カラー moca モカ（グレーもございます）



■サイズ F

・トップス

着丈34㎝ 身幅40㎝ 肩幅35㎝ 袖丈74㎝

・インナー

着丈27.5㎝ 身幅34㎝







❤︎迅速丁寧なお互い気持ちの良いお取引を心がけております!

最後まで責任を持ってお取引致しますので、何卒よろしくお願いいたします。

❤︎到着後何かございましたら、遠慮なくご連絡くださいませ。誠心誠意ご対応致します！

評価後ですと規約上対応が出来ませんので、必ず評価前にご連絡くださいませ。









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herlipto パーリップトゥ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

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