『新品 entire studios MML VEST S ダウンベスト【お歳暮】』はヤフオクでから04月02日 06時 16分に出品され04月02日 06時 16分に終了予定です。即決価格は20,592円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】entire studios

【アイテム】MML DOWN VEST

【カラー】MOSS (OLIVE GREY)

【サイズ】S

身幅67cm 肩幅 46cm 着丈58cm

【状態】新品未使用品



entire studiosのダウンベストMML。

オーバーサイズのシルエットに特徴的なショート丈のバランスです。



ボリューム感はありながらも、ステッチを極力排除することでスマートな印象に仕上がっております。

両裾内側で調節可能なドローコードが配されておりますので、裾の広がり具合を調整してスタイリングをアレンジ可能です。



カラー品番はMOSSで、実際にはグレーに若干のオリーブグリーンを加えたような色合いです。



詰物はDOWN90% / FEATHER10%の650FILL POWER、真冬にも安心して着用いただけます。



海外正規店から購入の正規品です。

気になることがあれば、ご遠慮なくコメントをお願い致します。



※2日以内にお支払い可能な方のみご購入お願いします。



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ダウンベスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エンタイアスタジオ

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