『SOUTHCAPE ゴルフウェア レディース セーターカーディガン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 56分に出品され03月31日 07時 56分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です。

カラー：ピンク/ブルー



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サイズS着丈：46cm バスト：84cm 袖丈：57cm

サイズM着丈：47.5cm バスト：88cm 袖丈：58cm

サイズL着丈：49cm バスト：92cm 袖丈：59cm



※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

韓国正規店で購入しました、確実正規品です。

タグ付きの新品未使用です。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M