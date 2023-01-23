『新品 Jackery SolarSaga60 ソーラーパネル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 20時 47分に出品され04月03日 20時 47分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jackery SolarSaga60 ソーラーパネル



新品未使用。

確認の為、開封だけしました。



即購入ＯＫです。

値下げ交渉は受け付けておりません。

よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>防災関連グッズ>>>発電機・ポータブル電源 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジャクリ