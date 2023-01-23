『【美品⭐️匿名配送】ラクバキイージーサボ M Racbaki サンダル骨格矯正靴【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 18時 05分に出品され05月08日 18時 05分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(^^)

SNSで大人気の骨格矯正サンダルです♩



一度だけ外で数分試し履きいたしました。

サイズが合わずに泣く泣く出品いたします。



ホームクリーニングのうえ

発送させていただきます◎



箱は元々ついておりませんでした。

丁寧に梱包させていただきます(^^)



鼻緒のないタイプ

お色はブラックになります。



レディースM 23.0~24.0cm相当

（公式サイト表記より）



※申し訳ございませんが

お値下交渉はご遠慮いただきますよう

お願いいたしますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23.5cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 【美品⭐️匿名配送】ラクバキイージーサボ

M

Racbaki

サンダル骨格矯正靴