『[日本未発売品】ロンシャン プリアージュ バイカラーXLバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 02分に出品され03月19日 06時 02分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンシャン プリアージュXL

エールフランス機内でのみ販売されている限定モデルです。日本国内未発売です。



新品未使用品です。

自宅保管しておりました。



【ブランドの信頼性】

Longchampは、フランスの高級ブランドとして知られ、耐久性とスタイルを兼ね備えた製品を提供しています。このバッグは、旅行や日常使いに最適です。



【素材とデザイン】

耐久性に優れたナイロン素材を使用しており、軽量で持ち運びやすいです。ダークグレーとピンクベージュの配色がシックで洗練された印象を与えます。



【機能性】

中央のジッパーで大きさを変えられます。最大にするとかなりの容量になり、旅行先でショッピングの荷物が増えた時も大変重宝します。内ポケットも付いているので安心です。貴重品を安全に収納できます。折り畳むとコンパクトになりますので使用しない時も荷物になりません。



[サイズ]

縦: 最小約36cm 最大約50cm

横: 約63cm

底マチ:約22.5cm

持ち手:約34.5cm(縫込み部分を含まず)



折りたたみ時

縦約20cm 横約23.5cm( 持ち手を含まず)



- ブランド: Longchamp

-エールフランス機内限定品

-モデル名:Le Pliage extensible modèle déposé

- 色: ダークグレー/ピンクベージュ

- 素材: ナイロン

- ハンドルの素材: レザー

- サイズ: XL

- デザイン: ジッパー付き

- 用途: 旅行用バッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ [日本未発売品】ロンシャン

プリアージュ

バイカラーXLバッグ