『ルイ・ヴィトン スピーディ３０【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 16時 37分に出品され04月05日 16時 37分に終了予定です。即決価格は19,300円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 こちらの商品、一度キャンセルになりましたので、再出品いたします。



ほとんど使っていませんので、

きれいな方だと思います。

革の部分、あめ色になっていますが

持ち手もきれいです。

キズや汚れなどは見当たりませんが、

プルが取れています。

また金属の部分、多少緑色のサビが見られます。



プルは保管してありますので、ルイ・ヴィトンのショップに持ち込めば、修理が可能だと思います。



付属品はありません。

どなたかいかがでしょうか。



極端なお値下げ交渉と、購入後の

キャンセルはお止めください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン スピーディ３０