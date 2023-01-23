『vivienne westwood ショルダーバッグHAZEL ロゴ レザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 14時 48分に出品され05月12日 14時 48分に終了予定です。即決価格は9,628円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用。

在庫はあります、即購入可能です。



Vivienne Westwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド) ハンドバッグ

調節可能なショルダーストラップが付いています



サイズ

幅: 24.0cm／高さ: 14.0cm／マチ: 10cm

※素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。



付属品: タグ付き/保存袋



並行輸入品(海外正規品)について

独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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