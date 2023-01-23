『【新品未開封】Bose QuietComfort Headphones【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 23分に出品され03月13日 22時 23分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封！





Bose

QuietComfort Headphones

完全ワイヤレス

ノイズキャンセリングヘッドホン

ブラック

商品モデル番号 884367-0100







国内大手家電量販店にて購入しました。

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シリーズ···QuietComfort 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボーズ