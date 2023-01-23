『90s champion リバースウィーブ 刺繍タグ 霜降りグレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 00分に出品され03月23日 11時 00分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在935件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 大人気チャンピオンの90sビンテージのカレッジスウェットパーカーです。



使いやすいグレーボディにネイビーのプリントロゴが映える大定番アイテム。

タグも刺繍タグ◎



首元はチョップされていますが着用は問題ありませんし、レイヤード等で色んなコーディネートを楽しんでいただけるかと思います。



ボディも大人気のリバースウィーブで、最近はモノ自体が少なくなってきています。



いくつ持っていても損はないです。



値段も高騰していますのでこの機会に是非！



サイズ：L

着丈 65

身幅 60

肩幅 52

袖丈 65 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

champion

リバースウィーブ

刺繍タグ

霜降りグレー