『SONY STR-DH590【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 00時 15分に出品され04月21日 00時 15分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



SONY STR_DH590 アンプになります。

HDMI対応。



一度開封してスピーカーに接続しました。

自分が持ってるスピーカーに対応していなかったため、出品させていただきます！箱も付いています！





場所にもよりますが、直接手渡しも可能です！



✔︎お値下げ可

✔︎即購入可

✔︎手渡し可



STR_DH590

ソニー

定価: ￥47300



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#STR_DH590

#アンプ

#ソニー

#新品

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