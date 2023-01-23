『【美品】フライターグ マイアミバイス MIAMIVICE トートバッグ A4可【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 54分に出品され03月28日 03時 54分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 当方の商品をご覧いただき、ありがとうございます^_^



その他のバッグ・小物類の商品はこちら→#mashonlineバッグ・小物商品一覧



☺︎︎︎︎商品情報☺︎



・ブランド【FREITAG】



・アイテム【トートバッグ】



・色【青 ブルー】



・実寸サイズ【縦 40cm 横 33cm マチ 16cm】



・購入場所



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品





✴︎状態✴︎



特に目立つダメージ等なく、まだまだ使っていただけます。







※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。 光の加減で色味が写真によって異なる場合ございます。



※保存袋やお花等はディスプレイ用です。





【補足】

プロフィールにて、ご購入の際の注意事項などを説明しております。またお値引き等に関しても記載しておりますので、1度目を通していただけると幸いです(o^^o)



商品の検品はきちんと行っておりますが、写真に写りきらない傷やわずかな変色等の見落としがある可能性もございます。できるだけ説明欄に記載するよう心掛けておりますが、新品同様のものをご希望のユーザー様はご購入をお控えください。



TM1855-5500 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フライターグ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】フライターグ

マイアミバイス

MIAMIVICE

トートバッグ

A4可