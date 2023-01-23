『OLYMPUS 40-150mm ズームレンズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 37分に出品され04月10日 07時 37分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な光学性能】

OLYMPUSの40-150mmズームレンズは、優れた光学設計により、シャープでクリアな画像を提供します。特にポートレートや風景撮影に最適です。



【コンパクトなデザイン】

軽量かつコンパクトなデザインで、持ち運びが容易です。旅行や日常の撮影にぴったりです。



【多用途な焦点距離】

40-150mmの焦点距離は、広角から中望遠まで対応可能で、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: OLYMPUS

- モデル名: 40-150mm

- 焦点距離: 40-150mm

- 最大絞り: f/4-5.6

- 最短撮影距離: 0.90m / 2.96ft

- タイプ: ズームレンズ



ご覧いただきありがとうございます。





申し訳ございません。

サイズが不明です 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: ニコンFマウント