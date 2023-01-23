『cpcm 黒 スタンドネック マウンテンパーカー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 47分に出品され04月07日 00時 47分に終了予定です。即決価格は9,447円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 cpcmの公式通販で購入しました。

届いて試着したところ、サイズが合わなかったため出品いたします。



袖を外せばベストにもなりますし、首のところからフードを出せばパーカーにもなります。

3wayで着ることができるのが魅力的です。



【スタイル】

このジャケットは、マウンテンパーカーとしての機能性とファッション性を兼ね備えています。オーバーサイズのデザインは、トレンド感を演出しつつ、快適な着心地を提供します。



【素材】

ナイロン製で、耐久性と防水性に優れています。アウトドアや日常使いに最適です。



【ポケット】

フロントには2つのポケットがあり、収納力も抜群です。



- 色: 黒

- スタイル: マウンテンパーカー

- 素材: ナイロン

- ポケット数: 2

- デザイン: バックスタイルがシンプル

- 特徴: フロントジッパー付き

- サイズ感: オーバーサイズ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ cpcm

黒

スタンドネック マウンテンパーカー