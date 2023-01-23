『FJALL RAVEN フェールラーベン ダウンジャケット サイズ M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 01時 28分に出品され03月16日 01時 28分に終了予定です。即決価格は8,268円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FJALL RAVEN フェールラーベン ダウンジャケット サイズ Mです。！





【商品詳細】





サイズ：M



（約）身幅：52×裄丈：77×着丈：68（ｃｍ）





※多少の誤差はご了承下さい







付属品



なし





状態



中古品です。



やや使用感がありますが



特に目立つスレや傷、汚れはありません。



見落としがある場合がございますがご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フェールラーベン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ FJALL

RAVEN

フェールラーベン

ダウンジャケット サイズ M