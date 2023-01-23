『極美品 Salvatore Ferragamo ヴァラリボン トートバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 37分に出品され03月11日 13時 37分に終了予定です。即決価格は10,873円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK★フォロー割実施中】



✿アイテム



Salvatore Ferragamo サルバトーレフェラガモ

ヴァラリボン トートバッグ

ハンドバッグ 肩掛け 極美品







✿サイズ【相当】



縦30cm

横40cm

マチ12cm







※着画はお断りいたします。



✿状態

目立った傷や汚れもなくまだまだ快適にお使いいただける商品です◎





✿カラー

ブラック



✿素材

レザー



★付属品

本体のみとなります。



○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)





✿配送

簡易包装にて、

原則24時間以内に発送致しましす。



【注意事項】

●光の加減で実際のカラーと写真が多少異なる可能性があります。

●検品は行っていますが汚れ等の見落としがある可能性もあります。

●USED品のためご理解の上でご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 Salvatore

Ferragamo

ヴァラリボン トートバッグ