『JACK & JONES 黒 レザージャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 07分に出品され03月21日 19時 07分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

JACK & JONESのレザージャケットは、スタイリッシュでありながら耐久性に優れたアイテムです。



【素材】

高品質なレザーを使用しており、着心地が良く、長持ちします。



【デザイン】

ジッパー付きのスタンドカラーが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



- ブランド: JACK & JONES

- 色: 黒



SIZE 185/104A





- 素材: レザー

- デザイン: ジッパー付き、スタンドカラー

- スタイル: シンプルなデザイン

- 状態: 軽微な傷あり



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ JACK

&

JONES

黒

レザージャケット