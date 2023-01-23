『新品未使用！ReFa ビューテック ドライヤー BC RE-AD05A ピンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 34分に出品され03月18日 12時 34分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真を撮るためだけに開封しました。

未使用、新品です！

いただきましたが他に使用しているものがあるため出品します！

かわいく、おしゃれで高級感あふれるピンクカラーです！



付属品は写真のもの全てです。

ギャランティカードあり。

箱あり。※購入時のまま

喫煙者なし、ペットなし。



リファビューテックドライヤー

ReFa BEAUTECH DRYER



定価43000円



正規店 リファのドライヤーです。





新品未使用ですので動作確認はしておりません、ご安心ください。初期不具合などありましたらメーカーに直接お問い合わせ下さい。







プロの技をテクノロジーで再現し、プロの仕上がりを実現する。という開発ミッションのもと、2019年に発売した「ReFa BEUATECH DRYER」のアップグレードモデルとして開発。プロの仕上がりにより近づくために、頭皮ドライの重要性に着目した新機能を搭載。頭皮から毛先まで、正しく・美しく乾かすためのテクノロジーとメソッドで、しっとりまとまる扱いやすい髪へと導いていきます。





ReFa BEAUTECH DRYER

電源：AC100V 50/60Hz

・消費電力：1200W（HIGH時）

・温風温度：約95°C（HIGH時）約80°C（LOW時）

・サイズ：約246mm×81mm×232mm（電源コード、セット用ノズル含まず）

・電源コード長さ：約2.5m

・重量：約740g（電源コード含む、セット用ノズル含まず）

・風量：約1.4m2/min（HIGH、COOL時）約1.0m2/min（LOW時）

・材質：【本体】ポリカーボネート、ABS、ポリプロピレン、ステンレス、炭素 【セット用ノズル】ナイロン

・推奨使用環境温度：5℃〜35℃

・製造元：株式会社MTG（日本）



#ReFaビューテックドライヤーBCモデルRE_AD05Aピンク

#MTG 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ