『MOTHERHOUSE レザー ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 13時 51分に出品され04月17日 13時 51分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オレンジがかったブラウンで下が濃くなるグラデーションです。

内部は花柄プリントがアクセントになっています。

外にスマホが入る斜めのファスナーポケット、内部はファスナーポケットとオープンポケット、ブランド名入りのチャームもついています。



サイズは横約33㌢ 縦約18㌢(中央部分)

本革です。



購入しましたが使う機会がなかったため外出には使用していません。自宅保管のため目立つ汚れなどはないと思いますが、素人検品となります。見落としがあるかもしれません。

ご理解ある方のみよろしくお願いします。



送料の関係でゆうゆうメルカリ便に変更になる場合もあります。平らにしての簡易包装にて発送します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MOTHERHOUSE

レザー

ショルダーバッグ