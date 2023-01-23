『赤 ウール ダッフルコート フード付き【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 00時 34分に出品され03月19日 00時 34分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【使用感のない極微品！】

上品で高級な深い赤色のイングランド製

ウールダッフルコート





【状態】

特に目立った汚れ等はありません



【ブランド】

LONDON TRADITION(ロンドン トラディション)

URBAN RESEARCH (アーバンリサーチ)



⭐︎色: 赤



⭐︎素材: ウール



⭐︎デザイン: ダッフルコート



⭐︎留め具: トグル鉛 水牛鉛



⭐︎ポケット: 2つ



⭐︎158cmで膝下程の長さです♪





※匿名配達、送料込みです☺︎



即購入OKです！

値段交渉できるだけ対応します！













汚れ・破れ・臭いなど···なし



着丈···ロング



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーバンリサーチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 赤

ウール

ダッフルコート

フード付き