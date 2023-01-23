『ジャンク Apple AirPods Pro 1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 18分に出品され04月12日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 AirPods Pro 1

ジャンク品になります。

右が若干ノイズがあります。

他の部品等は正常に動作しています。

付属品は全てありです。



#Apple

#アップル

#ノイズキャンセリング

#イヤホン

#AirPodsPro



モデル名···AirPods Pro 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: アップル