『【激レア‼︎BTS ジョングク 着用‼︎神サイズL】シュプリーム Tシャツ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 14時 04分に出品され03月13日 14時 04分に終了予定です。即決価格は9,229円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ➖➖➖➖-安心の正規品保証‼︎-➖➖➖➖

❒ "Supreme"専門店 ❒



商品一覧→ #古着屋BAOBAB

【 SALE 】などの"お得"情報はコメント欄に‼︎

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖





➖ブランド情報➖

【 Supreme 】は スケボー や ヒップホップ カルチャーに影響を受けたジェームス・ジェビアが NY で1994年に創業し後に ナイキ ノースフェイス ヒステリックグラマー ステューシー ディズニー ルイヴィトン ティファニー バーバリー グッチ など幅広い 有名 ブランドと コラボ している 90s Y2K ファッション の先駆けとなった現在最も 人気 のある ストリート ブランドです◉



➖取り扱いアイテム➖

パーカー スウェット Ｔシャツ ダウン トラック ジャケット ジャージ シャツ デニム パンツ スニーカー etc.



商品一覧→#古着屋BAOBAB





➖➖➖➖➖ ❒ 商品情報 ❒➖➖➖➖➖



➖ブランド➖



・Supreme



➖ポイント➖



・BTS ジョングク 着用モデル

・人気のクラシックロゴ



➖表記サイズ➖



・L



➖平置き寸法（㎝）➖



着丈≒73

身幅≒58

肩幅≒52

袖丈≒23



➖色➖



ブラック 黒



➖素材➖



・綿100%



➖購入元➖



・ブランドリユース店



※鑑定済の正規品



➖状態➖



・使用感はございますが、

ご使用には問題のない、

まだお使いいただける商品です◉

・使用に伴う多少の色褪せが

見受けられます◉



※当店基準



上記以外に僅かな汚れダメージがある場合があります、古着にご理解がいただける方のみご購入下さい◉

お使いの端末により色、素材感が実際とは多少異なって見える場合があります、予めご了承下さい◉



➖付属品➖



・無し



➖発送方法➖



送料無料、匿名配送のらくらくメルカリ便です◉

梱包は新品資材での箱物です◉





⚠️重要⚠️

ご購入の前には必ず当店のプロフィール、商品の説明の確認をお願いしております◉

※ご納得の上ご購入下さい◉



フォロー割は全商品③%OFFです◉

コメントにて『フォロー割希望』とお伝え下さい、フォロー確認後、お値段変更致します◉



いつでも即購入OKです‼︎

お値下げ交渉やご質問など24時間コメント受付中‼︎



商品一覧→#古着屋BAOBAB 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【激レア‼︎BTS

ジョングク

着用‼︎神サイズL】シュプリーム

Tシャツ

ブラック