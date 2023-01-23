『無印良品 ハードキャリーケース 19L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 08時 13分に出品され04月06日 08時 13分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MUJI 無印良品

バーを自由に調節できる ハードキャリーケース 19L



機内持込も可能なスーツケースです。

4輪タイプで動かしやすいです。車輪とロックは動作確認済みです。

TSAロック式

鍵2本ついています。



4年前に購入し数回使いました。

細かな擦れ傷などはあります。

写真で確認してください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ムジルシリョウヒン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 無印良品 ハードキャリーケース 19L