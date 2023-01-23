『TUMI レザー ボディバッグ ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 18時 16分に出品され03月13日 18時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在912件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このボディバッグは、耐久性に優れたレザー素材で作られており、長期間の使用に耐えることができます。柔らかな手触りが特徴で、使うほどに味わいが増します。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。フラップ付きのデザインは、収納力を高めつつ、スタイルを損なうことなく、使いやすさを提供します。



【便利な収納】

コンパクトながらも十分な収納スペースを備えており、日常の必需品をしっかりと持ち運ぶことができます。



- 色: ブラウン

- 素材: レザー

- ブランド: TUMI

- スタイル: ボディバッグ

- デザイン: フラップ付き





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

レザー

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ブラウン