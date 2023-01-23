『【新品未使用】リファビューテック ドライヤースマート ダブル【2024年最新】 』はヤフオクでから05月05日 01時 30分に出品され05月05日 01時 30分に終了予定です。即決価格は14,490円に設定されています。現在429件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



ReFa BEAUTECH DRYER SMART W

リファビューテック ドライヤースマート ダブル

価格：40,000円

カラー：ブラック



先日頂きましたが、すでに同等のものを使用しておりますので、こちらは出品します。

新品未使用、付属品等も全てついています。



また、受け取り後、いつまでも受け取り評価が出来ない方は、恐れ入りますがご遠慮願います。



以下、サイトからの抜粋です。

宜しくお願いします。



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※メーカー従来品2021年発売ReFa BEAUTECH DRYER PROとの比較（メーカー調べ） 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ