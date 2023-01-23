『ノースフェイス サンダージャケット黒 Mサイズ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 34分に出品され04月18日 02時 34分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ザ・ノース・フェイス(THE NORTH FACE) の軽量ダウン「サンダージャケット」です。

丁寧に着用していましたので、目立った汚れ、傷はありません。

昨シーズン終了後にクリーニングに出して以降未着用です。



・品番：NY3201

・サイズ：M

・色：ブラック

・実寸：総丈69cm、着丈（襟下から）63cm、身幅50cm

・素材：写真の通り 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

サンダージャケット黒

Mサイズ