『BURTON ION 27,5【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 11時 27分に出品され05月13日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品説明】

BURTON ION

メルカリで購入後10日ほどしか履いていません。

捻挫により先シーズン滑れなかったので日数少なめです。



【ダメージについて】

上部と側面に生地の破れが見られますが、使用可能です。浸水等の破れ、ダメージはありません

【特徴】

BURTON IONですのでカービング、グラトリ、オールマイティなブーツになります。



- タイプ: スノーボードブーツ

- カラー: 迷彩

- 状態: ダメージあり

- ダメージ箇所: 上部の生地が破れている

- ダメージ箇所: 側面の生地が破れている



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm