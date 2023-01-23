『BURTON ION 27,5【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 11時 27分に出品され05月13日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|27.5cm
【Joy Ride スノーボード】ボード・ビンディング2点セット
¥ 8580
DCLAスノーボードウェア上下セット(上L下M) クリーニング済
¥ 13000
NIDECKER Supermatic スーパーマティック Mサイズ
¥ 17850
【セット可】BURTON MISSON ReFlex Ｓサイズ 24〜26cm
¥ 7254
◆ スノーボード ブーツ kissmark REFINED-M 27.5 スノボ
¥ 7488
美品 オークリー スノーボードウェア レディース マウンテンパーカー
¥ 9672
deeluxe スノーボード ブーツ ディーラックス スノボー
¥ 10270
Salomon Lark 149cm スノーボード
¥ 21000
【極美品✨️XLサイズ】Phenix スノーボード スキー ウェア 上下セット
¥ 9984
Bataleon Disaster 151cm バタレオン ディザスター
¥ 11765
(Kanazawa様専用)スノーボード OGASAKA CT-IZ 150
¥ 28860
美品 L◎ORAGE オラージュ スノボウェア 上下セットアップ 黄×緑
¥ 10530
SALOMON サロモンSYNAPSE シナプス FOCUS BOA 28cm
¥ 12025
Jones Hovercraft 152cm ジョーンズ ホバークラフト
¥ 26500
Burton step on 2点set
¥ 28860
バートンak ジャケット ゴアテックス 水色 スノーボードウェア
¥ 9377
バートン アフタースクール スペシャル３点セット
¥ 12500
Union Contact／MLサイズ／バインディング／ビンディング
¥ 10270
落札価格7410円
308 入札履歴
終了
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