『Chloé ショルダーバッグ ベージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 32分に出品され03月31日 18時 32分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Chloéは、フランスのラグジュアリーブランドで、エレガントなデザインと高品質な素材で知られています。特に女性向けのバッグは、スタイルと実用性を兼ね備えています。



【デザインと素材】

このショルダーバッグは、ベージュとブラウンのストライプデザインが特徴で、キャンバスとレザーの組み合わせにより、耐久性とスタイルを両立しています。日常使いに最適なサイズ感です。



【付属品】

ショッピングバッグ、タグ、レシート、説明書が付属しており、購入時の特典が揃っています。コレクションや贈り物にも最適です。



- ブランド: Chloé

- 付属品: ショッピングバッグ、タグ、レシート、説明書

- 色: ベージュ、ブラウン

- 素材: キャンバス、レザー

- デザイン: ストライプ柄

- サイズ: 約30cm x 20cm x 10cm



ご覧いただきありがとうございます。



Chloe クロエ ウッディ スモール トートバッグ

Chloe クロエ CHC21US385E66 WOODY

ウッディ スモール トートバッグ

キャンバス×レザー 鞄 90U/Whit



使用頻度はお出かけ時の4回程度です。

外側に目立ったダメージ等は無く、

全体的にきれいな状態ですので

まだまだご活用いただけるかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Chloé

ショルダーバッグ

ベージュ