『未開封 iPhone 16 Pro 128gb ブラックチタニウム SIMフリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 57分に出品され03月16日 06時 57分に終了予定です。即決価格は97,440円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#simfree #スマートフォン #携帯



シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 16 Pro

カラー···ブラックチタニウム

容量···128GB

購入したキャリア···SIMフリー

バッテリー最大容量···100% 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル