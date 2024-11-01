『象印 加湿器 1.8 グリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 02時 24分に出品され05月01日 02時 24分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お気軽にコメントください。

現在売り切れているところも多いようです。

2024/11に買ったばかりです。

2回使いましたが、

違う加湿器をもらったので

お譲りしたいです。

説明書あります。



【象印 スチーム加湿器 1.8L グリーン EE-MA20-GAの商品詳細】

●清潔な蒸気のスチーム式

●お手入れ簡単！「フィルター不要」＆「広口容器」

●トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯もれ防止構造」

●就寝時に便利な長時間加湿「連続加湿約8時間」

●選べる連続加湿2段階

●就寝時や仕事中でも運転音が気にならない「静音モード約30dB」

●選べる切タイマー2段階(2時間、4時間)

●運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき



【規格概要】

・本体寸法(幅×奥行×高さ)20×23×26.5cm

・本体質量：2.0kg

・個装箱寸法(幅×奥行×高さ)26×26×32.5cm

・個装箱質量：2.6kg

・生産国：中国

・消費電力：650W

・電源コード：1.2m

・容量(L)：1.8

・連続加湿時間(約h)：(標準)8(静音)16

・定格加湿能力(mL／h)：200

・使用温度範囲(約)：5〜30度

・カラー： グリーン 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし