『極美品 コーチ レザー 2WAY ショルダーバッグ ホールデン ポーチ付き 迷彩【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 40分に出品され03月06日 15時 40分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

COACH コーチ

ショルダーバッグ ワンショルダー クラッチバッグ セカンドバッグ 2WAY

肩掛け 斜め掛け クロスボディ

レザー カモフラージュ 迷彩柄 ホールデン

ポーチ付き コインケース付き

ユニセックス 男女兼用 メンズ レディース

シルバー金具 ロゴ金具 ロゴ型押し ファスナー

ブラック 黒 グリーン 緑 カーキー



○サイズ

タテ 15cm

ヨコ 25cm

マチ 4cm

ショルダー紐90~120cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

多少の使用感はございますが、目立つ傷汚れなく、まだまだご使用頂けます！！



○詳細

コーチのレザーのショルダーバッグです！



セレクトショップにて購入した確実正規品です。



レザーバッグで光沢があり高級感に満ち溢れており、

ファッションのアクセントとなるバッグとしては

これ以上にない商品です！



デザインをとっても

カモフラージュ、ロゴ金具

とコーチの人気のデザイン盛り沢山の

アイテムとなっております！



機能面でも

普段よく使う携帯、長財布、500mlのペットボトルはもちろん、

携帯、タオル、化粧品類全て収納可能で

普段使いにぴったりです！



お色は人気のカラー、ブラックです！

光沢感があり、シックで上品なカラーですし

コーディネートにも反映しやすいカラーです！



この機会にいかがでしょうか？？



○カラー

ブラック

黒

グリーン

緑

カーキー





○素材

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



No.@MAG 0007 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

コーチ

レザー

2WAY

ショルダーバッグ

ホールデン

ポーチ付き

迷彩