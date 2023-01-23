『SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 165mm クランクアーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 16時 14分に出品され05月10日 16時 14分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 165mm クランクアーム左右セットの出品となります。



ポジション変更に伴い、クランク長を変更したため不要になり出品しました。



こちらの商品は、室内用トレーニングバイクで使用していたものになり、室外での走行では使用しておりません。室外での走行がないため、状態としては未使用に近いものとなっております。



試用期間についても正確には把握しておりませんが、半年未満くらいの使用感です。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: シマノ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ SHIMANO

ULTEGRA

FC-R8100

165mm

クランクアーム