『SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 165mm クランクアーム【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 16時 14分に出品され05月10日 16時 14分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|シマノ
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落札価格10500円
880 入札履歴
終了
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