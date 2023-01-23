『Dyson Pure Hot+Cool Link HP03 空気清浄機【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 14時 32分に出品され04月10日 14時 32分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイソン Dyson 空気清浄機能付ファンヒーター(2022年製)です。引越しの際に必要かと思い購入しましたが、2回ほど使用してそれ以降使用していません。自分には必要がなかったため出品します。ほとんど使用していないため、美品と思われます。フィルターも見た目では汚れ等認めません。2022年製



以下、販売サイトより引用

■PM0.1レベルの微細な粒子を自動で99.95％除去。また有毒なガスも除去します。

■夏は扇風機として、冬はヒーターとしてご使用いただけます。

■新しい360°グラスHEPAフィルター。従来フィルターと比べ活性炭を3倍に増やし、有毒なガスを捕らえます。

■Dyson Link アプリ対応。Dyson Link アプリでは、室内や屋外の空気の状態を簡単にリアルタイムで確認できます。日ごと、週ごとに表示できるため、空気清浄機の稼働状況や空気の状態、フィルター寿命などを詳しく、お手持ちのデバイスにお知らせします。

■本体サイズ（H×W×D）mm：632×222×222

■本体質量（kg）：4.01

■本体カラー：IS[アイアン/シルバー]

■コードの長さ（m）：1.8

■空気清浄能力 適用床面積（畳）：8（30分）23（60分）（8畳を清浄する目安 30分）

■暖房能力 適用床面積（畳）：コンクリート住宅 8/4.5、木造住宅 6/3

■フィルター交換の目安：約1年（1日12時間使用の場合）

■製品機能：空気清浄機能、涼風モード、温風モード、オートモード、ナイトモード、Dyson Link アプリ、上下角度調整、リモコン、風量調整、スリープタイマー、首振り機能左右70度



ダイソン モデル名···Pure Hot+Cool Link

ダイソン 型番···HP03 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイソン