『コムデギャルソンオムプリュス ナイロンリュック バックパック レザー【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 17時 11分に出品され03月08日 17時 11分に終了予定です。即決価格は10,550円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯size :

縦幅 38

横幅 40

マチ 15





◯色 黒ブラック





○商品

COMME des GARCONS HOMME PLUS

コムデギャルソン オムプリュス PZ-K205

リュックサック バックパック 大容量 A4収納、ノートパソコン収納可能 ナイロン





◯ブランド：COMME des GARCONS HOMME PLUS







◯ 状態

使用感もあまりなく、汚れやダメージ等ない美品です。





◯発送について



追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。



お支払い後、1〜2日以内に発送致します。





◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。





■取引時の注意点



✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。



大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。



即購入大歓迎です(^-^)/ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コムデギャルソンオムプリュス

ナイロンリュック バックパック レザー