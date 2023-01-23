『【中古】Insta360 Flow Pro【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 13時 17分に出品され03月23日 13時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Insta360 Flow Pro

iPhoneに特化したスマホジンバルです。

iPhoneでのビデオ撮影に使用しようと購入し、2週間ほど使用。

外には1回だけ持ち出しましたが、OSMO Pocket3の方が使用頻度が高く、スマホでの撮影機会が少なかったので出品します。



完動品で備品類もすべてついています。

見た目で目立った傷や汚れはないと思いますが、気になる方はお問い合わせください。



またスマホを取り付けるクランプの片方が緩くなっています。

ただし使用する際にスマホをホールドするには問題はありません。



同時に使用していたInsta360純正のマグネットクランプもお付けしますので、マグセーフ対応のiPhoneであれば、こちらを使う方がいいと思います。



箱あり。



・お取引に関しては必ずプロフィールをご覧ください。

・中古品ということで、神経質な方はご遠慮ください。

・状態が気になる方はコメント欄にてご質問ください。

・値下げや専用対応いたしませんので、ご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマホアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: インスタサンロクマル