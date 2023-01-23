『美品 クリスチャンディオール トロッター ハンドバッグ トートバッグ CDロゴ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 09分に出品され03月22日 22時 09分に終了予定です。即決価格は12,168円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Christian Dior

ハンドバッグ トートバッグ

ワンショルダーバッグ 肩がけ

トロッター ロゴ 金具

キャンバス レザー

ヴィンテージ ビンテージ オールド

B5収納



カラー : ブラウン



サイズ(cm)：

タテ:23 cm

ヨコ:33 cm

マチ:10 cm

ハンドル:50 cm



コンディション

ハンドルにひびがございます。

他目立った傷や汚れはなく、まだまだ末長くご使用いただけるコンディションです！



画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。



備考

あくまで中古品のため細かな傷や汚れ、ほつれ等がある場合がございますのでご了承くださいませ。



取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。



埼玉県公安委員会

古物商許可証取得済み



古物営業法に基づき出品しております。

こちらはエコリングオークションで購入した商品です。



92-18



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

クリスチャンディオール

トロッター

ハンドバッグ

トートバッグ

CDロゴ